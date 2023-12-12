Лауреатов Научной премии Сбера наградили в Москве

Российские ученые Алексей Полилов, Валентин Анаников и Евгений Тыртышников стали лауреатами Научной премии "Сбера" в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на церемонию вручения в Москве. Эта премия призвана отмечать выдающихся ученых, занимающихся активным научным исследовательским трудом в России и способствующих развитию различных областей науки и технологий. Общий призовой фонд составляет 60 миллионов рублей.

"Этот год был посвящен тщательному отбору наилучших кандидатов. Сегодня мы вручаем уже вторую премию в трех ключевых областях науки. Значение науки нельзя переоценить. Качественное использование технологий и их постоянное улучшение - это две из трех основ, на которых строится современное государство или организация. Однако без видения будущего и исследователей, постоянно трудящихся над переосмыслением основ бизнес-модели или сущности государства, невозможно быть релевантной", - отметил глава Сбербанка Герман Греф на церемонии.

В номинации "Цифровая вселенная" лауреатом стал академик РАН Евгений Тыртышников за создание инновационных методов моделирования и сжатия данных, направленных на ускорение вычислений в различных областях, таких как естественные науки и машинное обучение, сообщает ТАСС.

В области "Науки о жизни" победителем стал член-корреспондент РАН Алексей Полилов за его вклад в фундаментальные исследования миниатюризации животных и создание модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

Академик РАН Валентин Анаников стал лауреатом в номинации "Физический мир" за его вклад в изучение механизмов химических реакций, включая открытие явления динамического катализа, что способствует развитию химических технологий.

Премия "Сбера" для ученых была учреждена в 2021 году в рамках Года науки и технологий в России. Второй сезон премии завершается в этом году, в результате чего были выбраны три выдающихся ученых, внесших значительный вклад в различные области науки и технологий.