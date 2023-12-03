Московская компания создала импортозамещающий элемент для газовых турбин

Московская компания "ЛГ автоматика" создала импортозамещающий клапан для газовых турбин, предлагая новый продукт, который будет использоваться для газоперекачивающих агрегатов.
Владислав Овчинский из ДИПП подчеркнул важность создания наукоемких решений, которые способствуют технологическому суверенитету и замещению ушедшей с рынка продукции предприятий. Компания планирует поставлять восемьдесят клапанов ежегодно в соответствии с многолетним контрактом, подписанным с одной из крупнейших газодобывающих компаний России, сообщает РИА Новости.
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Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость.
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