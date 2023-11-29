Искусственный интеллект поможет определить увеличение лимфатических узлов на КТ в Москве

В Москве запущен сервис искусственного интеллекта для обнаружения увеличенных лимфатических узлов на компьютерных томограммах органов грудной клетки. Программа выделяет патологические области, автоматически измеряет и составляет описание, что сокращает время и повышает точность диагностики.
Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова отметила, что искусственный интеллект станет важным помощником врачей, а его внедрение планируется расширять в медицинской практике столицы в ближайшие годы.
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