Искусственный интеллект поможет определить увеличение лимфатических узлов на КТ в Москве

В Москве запущен сервис искусственного интеллекта для обнаружения увеличенных лимфатических узлов на компьютерных томограммах органов грудной клетки. Программа выделяет патологические области, автоматически измеряет и составляет описание, что сокращает время и повышает точность диагностики.

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова отметила, что искусственный интеллект станет важным помощником врачей, а его внедрение планируется расширять в медицинской практике столицы в ближайшие годы.