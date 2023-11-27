Спектакль с участием Орнеллы Мути покажут в Москве

28 ноября в Москве на сцене Театра на Таганке состоится театрально-музыкальная постановка "Бетховен — героическая жизнь гения" с участием известной итальянской актрисы Орнеллы Мути. Этот уникальный спектакль рассказывает о захватывающем творческом взаимодействии между великим композитором Людвигом ван Бетховеном и писателем Иоганном Вольфгангом фон Гете в произведениях "Героическая жизнь гения". Главная актриса, Орнелла Мути, через чтение их переписки, открывает перед зрителями глубокую художественную и интеллектуальную связь между двумя великими духовными лидерами.
Постановка начинается с музыкального фрагмента из произведений Людвига ван Бетховена, исполняемого музыкальным трио: фортепиано, кларнетом и виолончелью. Действие спектакля развивается в эпоху романтизма, где в письмах двух гениев звучат темы борьбы, боли, торжества и поиска истины, подчеркнули организаторы, сообщает ТАСС.
Спектакль будет представлен на итальянском языке с сопровождением русского перевода. Билеты, стоимость которых начинается от 3 тыс. рублей, доступны для покупки на различных онлайн-сервисах.
Орнелла Мути известна российской аудитории прежде всего благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Шелест воробьиных крыльев", "Бонни и Клайд по-итальянски", и "Римские приключения". Также она сыграла главную роль в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". В 2018 году она приняла участие в российской премьере международного театрального проекта — балета с элементами оперы "Хрустальный дворец" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
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