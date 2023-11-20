Сообщены результаты конкурса грантов для НКО "Москва — добрый город"

Результаты пятого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) под названием "Москва — добрый город" стали известны, как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, в понедельник, 20 ноября, сообщает Вечерняя Москва.

Этот год выделяется тем, что на конкурс были представлены совместные проекты НКО с городскими учреждениями, друг с другом и бизнесом. Согласно заявлению заммэра, с начала следующего года 84 организации-победителя начнут реализацию своих проектов, на которые ежегодно выделяется 400 миллионов рублей из бюджета столицы. Это позволит расширить круг получателей адресной помощи и улучшить качество жизни еще примерно для 30 тысяч горожан.

В этом году конкурс привлек 393 заявки. По решению независимых экспертов, 36 организаций получили гранты в размере от пяти до 10 миллионов рублей. Среди победителей оказались такие НКО, как "Справедливая помощь доктора Лизы", "Московский дом солдатского сердца", творческое объединение "Круг" и другие.

Также 35 организациям будут предоставлены средние гранты в размере от одного до пяти миллионов рублей, а 13 НКО получат малые гранты до одного миллиона рублей, как указано на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, также поделилась информацией о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в городе. Теперь представители малого и среднего бизнеса, реализующие свои товары в дружественных странах, могут получить возврат 10 процентов суммы внешнеторгового договора через грант.