Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве

Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации, реализуемой на северо-западе столицы, по информации от мэра города Сергея Собянина, сообщает ТАСС.
"На северо-западе Москвы более 7,3 тысяч человек уже обзавелись новыми квартирами благодаря программе реновации. С начала текущего года более 720 москвичей успешно оформили документы на новое жилье", — отметил мэр в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что в каждом районе города активно ведутся комплексные работы по благоустройству, включая строительство социальных объектов. Например, в Покровском-Стрешневе открыли два новых детских сада, а также идет строительство двух школ. Подобные объекты образования также появляются в других районах, таких как Куркино, Митино и др.
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