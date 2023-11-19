Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве

Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации, реализуемой на северо-западе столицы, по информации от мэра города Сергея Собянина, сообщает ТАСС.

"На северо-западе Москвы более 7,3 тысяч человек уже обзавелись новыми квартирами благодаря программе реновации. С начала текущего года более 720 москвичей успешно оформили документы на новое жилье", — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в каждом районе города активно ведутся комплексные работы по благоустройству, включая строительство социальных объектов. Например, в Покровском-Стрешневе открыли два новых детских сада, а также идет строительство двух школ. Подобные объекты образования также появляются в других районах, таких как Куркино, Митино и др.