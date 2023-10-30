Юго-восток Москвы заполнен еще на 50 объектов недвижимости

С начала текущего года в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы было введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года, как сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора. В течение девяти месяцев 2023 года, в рамках ЮВАО, застройщики завершили строительство 51 объекта капитального строительства с общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров. Это означает значительный рост объема сданной недвижимости по сравнению с прошлым годом.

По словам Игоря Войстратенко, председателя Мосгосстройнадзора, жилищное строительство активно развивается в юго-восточной части столицы. За первые три квартала текущего года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 15 жилых домов, общей площадью около 455 тысяч квадратных метров. В рамках программы реновации в Люблино, Лефортово, Кузьминках и Капотне было построено шесть новых зданий, общая жилая площадь которых составила 136 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС.

Важно отметить, что за девять месяцев Мосгосстройнадзор выдал 50 разрешений на строительство объектов общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров. Это включает в себя 29 жилых домов, из которых 22 являются частью программы реновации. Кроме того, в Рязанском районе планируется построить детский сад на 150 мест, в Текстильщиках — дошкольное учреждение с бассейном на 300 детей, а в Нижегородском районе будет построен учебный корпус на 400 человек.