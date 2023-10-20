Жители 45 районов Москвы начали переселение по реновации

Заселение 38 новых жилых комплексов в рамках программы реновации началось в Московской столице с начала текущего года, как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что с начала года было завершено строительство 49 новых зданий, общая площадь которых составила 797,7 тысячи квадратных метров, и 38 из них уже готовы к заселению. Только в текущем году было начато переселение более 33 тысяч жителей из 234 домов, расположенных в 45 районах и поселениях по всем административным округам города.

Согласно словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, только в сентябре этого года в рамках программы реновации было введено в эксплуатацию 13 новых жилых комплексов, общей площадью 161,2 тысячи квадратных метров. Эти новостройки размещены в семи округах, и в них будут переселены около 6 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Параллельно с процессом строительства новых комплексов идет работа по демонтажу старых зданий. С начала года было снесено 174 дома, что превосходит общее количество сносов, проведенных в период с 2018 по 2022 годы (в тот период было снесено 133 дома).

С начала текущего года около 29 тысяч горожан стали обладателями новых квартир в рамках программы реновации. Московские жители получили возможность выбрать эквивалентное жилье в новостройках всех округов города. Наибольшее количество договоров на новые квартиры с начала года было заключено жителями Юго-Восточного административного округа — более 7 тысяч москвичей, а также в Новомосковском и Восточном округе, где около 4 тысяч человек в каждом из них стали обладателями нового жилья. На юге и севере Москвы также было заключено более 3,3 и 2,8 тысяч договоров соответственно.