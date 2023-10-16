Мошенники в Москве обманули пенсионерку, заставив ее продать квартиру и передать им 25 миллионов рублей

После взаимодействия с аферистами московская пенсионерка потеряла свою квартиру на Арбате, сообщает Telegram-канал под названием Baza.
Мошенники поддерживали связь с 69-летней женщиной в течение продолжительного времени. Летом они позвонили ей и утверждали, что кто-то пытается взять на нее кредит. Они убедили ее, что банк, ссылаясь на какую-то специальную программу, может обеспечить ее безопасность.
В результате этой долгой обманной игры женщина сняла все свои сбережения и перевела их на "безопасный счет". В какой-то момент мошенники уговорили москвичку продать свою квартиру в центре города, предоставляя помощь при взаимодействии с риелтором и новой пропиской. За продажу квартиры пенсионерка получила 21 миллион рублей и передала эту сумму курьеру.
В общей сложности женщина перечислила мошенникам 25 миллионов рублей. В настоящее время по ним ведется поиск.
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