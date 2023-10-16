В Москве строят автодороги из переработанных покрышек

В Москве начали строительство дорожных покрытий из резиновых плит. В ходе строительства жилого комплекса впервые были использованы дорожные плиты, изготовленные из переработанных автомобильных шин.

Для изготовления дорожных плит в настоящее время используют переработанные автомобильные шины. Этот инновационный материал производится Нанотехнологическим центром композитов. Эластичные дорожные покрытия из резины можно устанавливать практически без какой-либо предварительной подготовки, что значительно ускоряет начало движения транспорта, включая крупногабаритную технику, в процессе строительства зданий.

Производитель подчеркивает, что резиновые дорожные плиты более устойчивы к повреждениям, чем традиционные аналоги. Одна плита размером 4 на 2 метра весит всего 950 килограммов, что втрое легче бетонных плит.

Особенно важно то, что такое дорожное покрытие способно выдерживать нагрузку даже от тяжелой строительной техники. Например, топовые версии резиновых плит могут выдержать гусеничную технику весом до 110 тонн, и при этом плиты остаются неподвижными, не смещаясь друг относительно друга.

Более того, этот материал изготавливается из переработанных автомобильных шин, что помогает решить проблему утилизации использованных покрышек, подчеркивает глава отдела продаж компании "Нанотехнологический центр композитов" - Евгений Рафаилов.