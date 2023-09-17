ГСУ СК России: Пьяный избил парковочного котролера на юше Москвы

В пьяном состоянии мужчина избил контролера городских парковок, который фотографировал автомобили на юге Москвы. Уголовное дело было возбуждено по этому инциденту, и обвиняемый признал свою вину, как сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
По данным следствия, 16 сентября 2023 года 49-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на Павловском переулке, атаковал контролера отдела контроля городских парковок ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", который занимался фотофиксацией автомобилей.
Этот инцидент подпадает под ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающуюся применения насилия в отношении представителей власти.
"С фигурантом проведены следственные мероприятия, ему предъявлено обвинение, и в ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину", — сообщили в Следственном комитете.
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