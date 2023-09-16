Произошла стрельба в Новой Москве из-за столика для пикника

Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета на территории парка "Филатов луг" в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел днем 16 сентября, когда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный произвел выстрел из огнестрельного оружия на территории парка "Филатов луг". На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали стрелявшего мужчину и доставили его в отделение внутренних дел. Никто не пострадал.
В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли у мужчины травматический пистолет, зарегистрированный в соответствии с установленными правилами. Сейчас проводится проверка произошедшего инцидента. По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник из-за спора о столике для пикника.
Задержанный утверждает, что он произвел выстрел в воздух, испугавшись двух других участников конфликта, в целях обеспечения своей безопасности.
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