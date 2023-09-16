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  • Опубликована сегодня в 13:39

Заммэра Москвы Бирюков: Сегодня дороги и тротуары столицы будут промыты специальным шампунем

В Москве специалисты запланировали провести процедуру промывки дорог и тротуаров с использованием специализированного шампуня, который признан безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Это сообщение появилось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Москвы, Петр Бирюков, объявил, что сегодня в столице будет проведена промывка всех дорожных покрытий, включая асфальт и плитку, на всей ширине дорог, а также прилегающих парковочных зон, тротуаров и придомовых территорий. Процесс промывки будет двухэтапным: сперва применяется концентрированное моющее средство, а затем производится полоскание обычной водой.

Следует отметить, что подобные процедуры промывки с применением специализированного шампуня проводятся в Москве весной и осенью. Это помогает эффективно устранить следы мазута, масел и другие типы загрязнений, которые не могут быть удалены стандартными методами, такими как простое полоскание водой. Важно отметить, что используемое моющее средство является безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Для выполнения этой задачи будут задействованы соответствующее количество коммунальных служб и специальная поливомоечная техника, подчеркивается в сообщении.

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