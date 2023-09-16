В Москве специалисты запланировали провести процедуру промывки дорог и тротуаров с использованием специализированного шампуня, который признан безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Это сообщение появилось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Заместитель мэра Москвы, Петр Бирюков, объявил, что сегодня в столице будет проведена промывка всех дорожных покрытий, включая асфальт и плитку, на всей ширине дорог, а также прилегающих парковочных зон, тротуаров и придомовых территорий. Процесс промывки будет двухэтапным: сперва применяется концентрированное моющее средство, а затем производится полоскание обычной водой.
Следует отметить, что подобные процедуры промывки с применением специализированного шампуня проводятся в Москве весной и осенью. Это помогает эффективно устранить следы мазута, масел и другие типы загрязнений, которые не могут быть удалены стандартными методами, такими как простое полоскание водой. Важно отметить, что используемое моющее средство является безопасным как для человека, так и для окружающей среды. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
Для выполнения этой задачи будут задействованы соответствующее количество коммунальных служб и специальная поливомоечная техника, подчеркивается в сообщении.
Эрдоган: Дороги Турции и ЕС могут разойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою реакцию на недавний отчет Европарламента о состоянии процессов евроинтеграции в стране, заявив, что Анкара может выбрать разные пути в отношениях с Европейским союзом (ЕС).
Зеленский пригрозил восточноевропейским странам "цивилизованными мерами"
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК), Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов, связанных с доступом украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского союза (ЕС)
"Молчащие звезды": кто исчез с телеэкранов после начала СВО
Специальная военная операция выявила многих известных и когда-то любимыж деятелей культуры, которые испугались за свои заработки на Западе и решили уехать за границу.
В Киеве облили сотни протестующих облили красной краской мэрию
Украинские СМИ рассказывают об акциях протеста, которые прошли в Одессе и Киеве. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против излишних расходов из государственного бюджета, особенно в условиях военного положения.