Индексы РТС и Мосбиржи уменьшились на 0,6–1,75%

Российский фондовый рынок стартовал новую неделю с уменьшением. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,75%, достигнув отметки в 3 026,17 пункта, в то время как долларовый индекс РТС ушел вниз на 0,6%, остановившись на отметке 1 047,95 пункта. Курс юаня снизился на 0,18%, достигнув отметки 12,61 рубля. Доллар подешевел на 1,21%, опустившись до 90,69 рубля, а евро уменьшился на 0,94%, составив 97,7 рубля.

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин объяснил, что снижение индекса Мосбиржи смягчалось ростом акций "Газпрома" из-за высокого спроса на энергоресурсы из-за холодной зимы в некоторых регионах и в ожидании дивидендов.

Влияние на рыночное настроение оказывает также предстоящее заседание Центрального банка в пятницу. Эксперты "БКС мир инвестиций" считают, что ключевую ставку могут повысить на 100 базисных пунктов, достигнув 16%. Это, по словам Бахтина, может привести к удорожанию кредитов и обслуживанию долга, что замедлит экономическую активность.

На глобальном рынке инвесторы стали более осторожными перед предстоящим заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Специалисты отмечают, что сила доллара, отраженная в индексе DXY, мешает восстановлению цен на нефть.

В понедельник акции "Газпрома" вырвались в лидеры роста (+3,1%) из-за холодной зимы и ожидания дивидендов. Снижение акций сервиса Headhunter (-7,2%) связано с обнародованием информации о регистрации депозитарных расписок Центральным банком России.

Прогнозы на 12 декабря от "БКС мир инвестиций" предполагают, что индекс Мосбиржи составит от 2 085 до 3 100 пунктов, а курс доллара будет в пределах 90-92 рублей. Freedom Finance Global предсказывает, что индекс Мосбиржи колеблется между 3 000 и 3 100 пунктов, а курсы валют будут в указанных диапазонах. Вторник будет также отмечен данными о росте потребительских цен в США, индексе экономических настроений от ZEW и информацией о торговом балансе России за октябрь.