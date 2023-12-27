ЦБ охладил рынок ипотеки: Финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора

Центробанк с 1 марта 2024 года увеличит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, с целью ограничения рисков перекредитования граждан. Согласно данным ЦБ, в области ипотечного кредитования отмечается значительное снижение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитов. Доля кредитов для заёмщиков с первоначальным взносом более 80% выросла почти в два раза, достигнув 47% в III квартале текущего года. Кредиты с низким (до 20%) первоначальным взносом составили 50% от общего объема ипотечных выдач.

Финансовый аналитик Михаил Хромов подчеркнул, что нововведение Центробанка направлено на замедление роста рынка, но это будет происходить постепенно. Он отметил, что правительство уже изменило параметры льготного кредитования, ужесточив минимальный взнос, и добавил, что дополнительные надбавки ЦБ сделают ипотечные кредиты чуть более дорогими для банков. Это, вероятно, приведет к уменьшению предложения на рынке жилья и снижению спроса со стороны населения.

Хромов рекомендует потенциальным заёмщикам рассмотреть вопрос о взятии ипотеки до введения дополнительных надбавок, поскольку они могут сделать процесс одобрения более сложным, особенно для тех, кто уже на грани одобрения. Он также уточнил, что, хотя увеличение надбавок влияет на общий объем выдачи кредитов, для конкретного заёмщика это не столь очевидный фактор, как процентная ставка.