В Новоуральске мужчина стал жертвой изнасилования шваброй

В Новоуральске случился инцидент, в ходе которого посетителя кафе избили и подвергли изнасилованию, сообщает "Комсомольская правда".

Событие произошло в начале октября, но пострадавший обратился в правоохранительные органы только в недавнее время.

По данным полиции, мужчина посетил заведение общественного питания, где ему нанесли травмы. После этого один из клиентов, присутствовавших в кафе, изнасиловал его шваброй. Предполагается, что это могло быть вызвано личными мотивами.

В настоящее время, правоохранительные органы расследуют случившееся. Эксперты проводят необходимые исследования, которые послужат основой для уголовного дела.

"Выполняются необходимые мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию", — сообщается в публикации.

Следователи разбираются в мотивах и обстоятельствах, которые привели к данному инциденту.