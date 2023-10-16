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В Новоуральске мужчина стал жертвой изнасилования шваброй
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  • Опубликована сегодня в 1:52

В Новоуральске мужчина стал жертвой изнасилования шваброй

В Новоуральске случился инцидент, в ходе которого посетителя кафе избили и подвергли изнасилованию, сообщает "Комсомольская правда".

Событие произошло в начале октября, но пострадавший обратился в правоохранительные органы только в недавнее время.

По данным полиции, мужчина посетил заведение общественного питания, где ему нанесли травмы. После этого один из клиентов, присутствовавших в кафе, изнасиловал его шваброй. Предполагается, что это могло быть вызвано личными мотивами.

В настоящее время, правоохранительные органы расследуют случившееся. Эксперты проводят необходимые исследования, которые послужат основой для уголовного дела.

"Выполняются необходимые мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию", — сообщается в публикации.

Следователи разбираются в мотивах и обстоятельствах, которые привели к данному инциденту.

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