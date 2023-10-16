В Новоуральске мужчина стал жертвой изнасилования шваброй

В Новоуральске случился инцидент, в ходе которого посетителя кафе избили и подвергли изнасилованию, сообщает "Комсомольская правда".
Событие произошло в начале октября, но пострадавший обратился в правоохранительные органы только в недавнее время.
По данным полиции, мужчина посетил заведение общественного питания, где ему нанесли травмы. После этого один из клиентов, присутствовавших в кафе, изнасиловал его шваброй. Предполагается, что это могло быть вызвано личными мотивами.
В настоящее время, правоохранительные органы расследуют случившееся. Эксперты проводят необходимые исследования, которые послужат основой для уголовного дела.
"Выполняются необходимые мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку происшествию", — сообщается в публикации.
Следователи разбираются в мотивах и обстоятельствах, которые привели к данному инциденту.
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