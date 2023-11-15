В России впервые представлен робот-кентавр, предназначенный для помощи космонавтам на Луне

На конференции "Пилотируемые полеты в космос" в России впервые показали робота-кентавра, который разработан для поддержки космонавтов при освоении Луны. Этот робот-кентавр обладает человекоподобным торсом, установленным на четырехколесной платформе, сообщает РИА Новости.

Презентация робота прошла на выставке, где были представлены различные разработки Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Исполнительный директор НПО "Андроидная техника", разработчика данного робота, Евгений Дудоров, подчеркнул, что на Луне космонавтам могут потребоваться разные типы роботов, включая роботов-кентавров, в зависимости от поставленных перед ними задач.