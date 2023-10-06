В Молдавии, возле села Руска в Хынчештском районе, неизвестные лица обезобразили памятник советским солдатам. Эту информацию распространил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. Он подчеркнул, что это уже не первый случай осквернения мемориала в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.
Подобные случаи вандализма в Молдавии стали повседневным явлением после прихода к власти проевропейских партий в республике. В последнем сентябре такие акты нарушения достоинства произошли с двумя памятниками Владимиру Ленину в разных населенных пунктах, но местные жители восстановили их в первоначальное состояние, сообщает ТАСС.
С памятниками, связанными с Великой Отечественной войной, борются активно. Некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности выступают за вхождение Молдавии в состав Румынии и призывают сохранять эти монументы. Полиции до сих пор не удалось задержать вандалов, и российское Министерство иностранных дел выразило беспокойство по поводу подобных инцидентов в Молдавии.
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