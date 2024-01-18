Умнейшая обезьяна смогла пройти Minecraft

Бонобо по имени Канзи успешно завершила игру Minecraft, даже одолев финального босса - Дракона Края, сообщает Pravda.ru.

Протяженность обучения обезьяны Канзи игре Minecraft составила целый год под руководством Ape Initiative. С помощью большого сенсорного экрана она управляла своим персонажем, получая поощрения в виде угощений за правильные действия. За время обучения бонобо освоила различные аспекты игры, включая передвижение, поиск еды и строительство блоков. Канзи даже научилась самостоятельно исследовать пещеры, выживать в "аду" и открывать двери.

В процессе сражения с Драконом Края Канзи получила поддержку от шимпанзе по имени Теко и блогера на YouTube по имени ChrisDaCow. Однако решающий удар по финальному боссу был нанесен именно Канзи. Приматы даже научились эффективно использовать воду, создавая ее под ногами персонажа, чтобы избежать урона от падения с высоты.

Ape Initiative специализируется на изучении и сохранении бонобо, представляя собой исследовательский центр. Проект, в рамках которого обезьян обучали игре в Minecraft, проводился при постоянном медицинском наблюдении ветеринара, что гарантировало благополучие всех участвующих животных.