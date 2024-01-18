Умнейшая обезьяна смогла пройти Minecraft

Бонобо по имени Канзи успешно завершила игру Minecraft, даже одолев финального босса - Дракона Края, сообщает Pravda.ru.
Протяженность обучения обезьяны Канзи игре Minecraft составила целый год под руководством Ape Initiative. С помощью большого сенсорного экрана она управляла своим персонажем, получая поощрения в виде угощений за правильные действия. За время обучения бонобо освоила различные аспекты игры, включая передвижение, поиск еды и строительство блоков. Канзи даже научилась самостоятельно исследовать пещеры, выживать в "аду" и открывать двери.
В процессе сражения с Драконом Края Канзи получила поддержку от шимпанзе по имени Теко и блогера на YouTube по имени ChrisDaCow. Однако решающий удар по финальному боссу был нанесен именно Канзи. Приматы даже научились эффективно использовать воду, создавая ее под ногами персонажа, чтобы избежать урона от падения с высоты.
Ape Initiative специализируется на изучении и сохранении бонобо, представляя собой исследовательский центр. Проект, в рамках которого обезьян обучали игре в Minecraft, проводился при постоянном медицинском наблюдении ветеринара, что гарантировало благополучие всех участвующих животных.
Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары
Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, подорвали туннель, по которому перемещались израильские войска в секторе Газа.
Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене
Президент США Джо Байден признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене не привели к прекращению их атак
Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг
Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений провели исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (TJP), где раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на умственные способности человека.
В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию
Раннее бронирование туров в Абхазию увеличилось в 5-6 раз по сравнению с предыдущим годом. Национальные туроператоры, такие как "Интурист", FUN&SUN, АЛЕАН, "Дельфин" и "Мультитур", сообщают о заметном росте объемов продаж и спроса.