Монголия страдает из-за ограничительных мер, введенных Западом в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Монголия также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — сказал он в интервью Financial Times.

В частности премьер отметил, что авиакомпании, которые раньше выполняли рейсы Европа-Азия через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на ограничения Евросоюза запретила полеты над Россией для ряда стран.

По его словам, спецоперация на Украине — не просто локальный конфликт. Это ситуация, которая негативно влияет на мировую экономику, в особенности на малые страны, не имеющие выхода к морю.