Кибермошенники воруют заемные деньги

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возникла острая необходимость в борьбе с кибермошенниками. Сейчас люди берут кредиты и отдают злоумышленникам. Причём, большинство финансовых средств, которые были получены преступными путём являются заемными. Сейчас на повестке дня - борьба с мошенниками в сфере кредитной деятельности.

Сотрудники аналитического центра компании Ozon опубликовали статические данные, что количество мошенничества в сети интернет и на маркетплейсах заметно снизилось: с 66 процентов до 44. В половине случаев кибермошенники смогли украсть не более 5 тысяч рублей.

Ещё в 2023 году российским банкам удалось сохранить 5,8 триллионов рублей, которые тоже могли попасть в руки мошенников. В прошлом году ряд кредитных организаций вернули гражданам 1,4 миллиарда рублей.

Эффективная работа была проведена в области телекоммуникационных связей и интернет-пространства. Было заблокировано 576 тысяч мошеннических номеров телефона, а также 43 тысячи сайтов и страниц в соцсетях, принадлежащих мошенникам.