На реновацию ЗАТО в Заполярье направили более 420 млн рублей в 2023 году

В 2023 году на обновление жилого фонда и городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области, где проживают военнослужащие и их семьи, было выделено более 420 миллионов рублей. Эти работы охватывали пять муниципалитетов региона, как сообщили в Министерстве строительства Заполярья.

"На финансирование программы реновации ЗАТО в Мурманской области в текущем году было направлено 422,54 миллиона рублей, из которых 122,54 миллиона рублей поступили из регионального бюджета", — говорится в официальном заявлении. В результате этих усилий удалось улучшить условия проживания и городскую инфраструктуру в пяти населенных пунктах: Александровске, Видяево, Заозерске, Печенгском муниципальном округе и поселке Килпъявр в Кольском районе. "Работы идут по плану, и мы уверены, что они будут завершены в установленные сроки. Хочу выделить социально значимые объекты, такие как капитальный ремонт школ №1, 2 и 12 в Североморске, завершенный в этом году", — отметил временно исполняющий обязанности министра строительства Заполярья Алексей Грачиков.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что с 2019 по 2023 годы было направлено почти 14 миллиардов рублей на улучшение условий проживания для военнослужащих и их семей, причем треть этих средств поступила из федерального бюджета. Он подчеркнул также ряд достижений, таких как строительство первой за 30 лет школы в Североморске, создание шести детских садов, реконструкция и строительство спортивных объектов, а также множество других инфраструктурных улучшений, сообщает ТАСС.

Министерство строительства Мурманской области ожидает окончательного утверждения на федеральном уровне трехлетнего плана реновации ЗАТО. На его финансирование в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено около 10 миллиардов рублей. Эти средства будут использоваться для реализации мероприятий как по линии Министерства обороны, так и по линии региона. Общий комплексный план на 2024-2025 годы предусматривает проведение работ на территориях пяти ЗАТО и более чем 26 населенных пунктов.

Реновация ЗАТО в Мурманской области запущена по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2019 году. Программа направлена на улучшение жилищных условий для более чем 152 тысяч человек, что составляет почти 20% населения Заполярья, включая 27 населенных пунктов, в том числе пять ЗАТО с дислокацией военнослужащих и их семей.