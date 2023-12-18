Компании Фридмана и Богуслаева Нацбанк Украины лишил лицензий

Национальный банк Украины отозвал лицензии у страховых компаний, связанных с российским предпринимателем Михаилом Фридманом и бывшим главой "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Лицензии окончательно аннулированы для компаний "Альфа-Страхование", "Мотор-гарант", "Альфа-лизинг Украина" и "Паритет Финанс". Следует отметить, что действие лицензий указанных компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года.

В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила обвинения Михаилу Фридману в финансировании специальной военной операции Российской Федерации. Также ему вменяют распространение продовольствия, одежды и других товаров для российских военнослужащих. Согласно утверждениям СБУ, страховые компании предпринимателя были задействованы в страховании военной техники, а также в жизни и здоровье российских военных, действующих в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

23 октября 2022 года СБУ предъявила обвинения Вячеславу Богуслаеву в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией. 24 октября суд решил арестовать его, и с тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась. Позднее ему были предъявлены обвинения по еще двум статьям - в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы для поставок продукции завода российским предприятиям.