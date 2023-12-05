За рекламу без маркировки оштрафовали Нижегородский Telegram-канал

Владелец канала в Telegram под названием "Мой Нижний Новгород" был оштрафован за размещение рекламных материалов без соответствующей маркировки, как сообщает управление Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) по Нижегородской области.

По сведениям из официального заявления, в результате рассмотрения обращения установлено, что с 2 по 12 сентября в указанном канале было опубликовано 16 рекламных постов без необходимой пометки. Комиссия управления признала данную рекламу ненадлежащей, основываясь на части 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за отсутствие пометки "реклама". В результате этого владельцу телеграм-канала "Мой Нижний Новгород" был наложен административный штраф. Сумма штрафа не уточняется в сообщении.

Отметим, что с 1 сентября 2022 года в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, согласно которому компании обязаны маркировать все виды интернет-рекламы и предоставлять информацию о ней в Роскомнадзор, сообщает ТАСС.

Новый закон также предусматривает, что операторы рекламных данных должны собирать информацию о рекламодателях и передавать ее в созданный Роскомнадзором Единый реестр интернет-рекламы. В то время как в ФАС России сообщили, что реклама в Telegram не требует маркировки, когда мессенджер используется исключительно для обмена сообщениями, рекламные посты в открытых каналах Telegram подпадают под действие закона о рекламе и требуют соответствующей маркировки.