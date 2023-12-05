Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.12.2023 : 91,5823
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.12.2023 : 99,134
Дорожную карту для снижения зависимости торговли от валют нужно разработать РФ и Ирану
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:22

Дорожную карту для снижения зависимости торговли от валют нужно разработать РФ и Ирану

Россия и Иран стремятся разработать план действий для снижения зависимости своей торговой деятельности от валют, которые могут быть использованы в качестве средства введения санкций, как заявлено в их совместном заявлении.

Обе страны признают, что уклонение от односторонних санкций физическими лицами или обход ограничений не должны служить основанием для выдачи, как подчеркивается в их заявлении, сообщает ТАСС.

Кроме того, Россия и Иран подчеркивают, что никто не должен лишаться своей свободы или права на свободное передвижение на основе односторонних санкций, подчеркивая принципы свободы и невмешательства в данной декларации.

Мир

Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины

Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины

На межбанковских торгах Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны до исторического минимума - 36,69 гривны за один доллар, как сообщает украинское издание "Страна".

Читать полностью
К трем годам заключения приговорили экс-министра безопасности Боснии и Герцеговины

К трем годам заключения приговорили экс-министра безопасности Боснии и Герцеговины

Бывший глава Министерства безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич был осужден на три года тюремного заключения за злоупотребление своим официальным положением.

Читать полностью

Общество

В Москве с 2024 года минимальный размер зарплаты составит почти 29,4 тыс. рублей

В Москве с 2024 года минимальный размер зарплаты составит почти 29,4 тыс. рублей

Согласно решению Московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Москве будет установлена на уровне 29 389 рублей

Читать полностью
14 детских летних лагерей до 2030 года планируют восстановить в Дагестане

14 детских летних лагерей до 2030 года планируют восстановить в Дагестане

Власти Дагестана стремятся к восстановлению деятельности 14 детских летних оздоровительных лагерей к 2030 году.

Читать полностью

Новости