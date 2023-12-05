Дорожную карту для снижения зависимости торговли от валют нужно разработать РФ и Ирану

Россия и Иран стремятся разработать план действий для снижения зависимости своей торговой деятельности от валют, которые могут быть использованы в качестве средства введения санкций, как заявлено в их совместном заявлении.

Обе страны признают, что уклонение от односторонних санкций физическими лицами или обход ограничений не должны служить основанием для выдачи, как подчеркивается в их заявлении, сообщает ТАСС.

Кроме того, Россия и Иран подчеркивают, что никто не должен лишаться своей свободы или права на свободное передвижение на основе односторонних санкций, подчеркивая принципы свободы и невмешательства в данной декларации.