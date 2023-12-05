Оплатить миллиардный долг нижнетагильского МУПа предложили "Уралвагонзаводу"

Задолженности МУП "Горэнерго-НТ" за теплоэнергоресурсы могут быть погашены с использованием дополнительных налоговых отчислений в бюджет Свердловской области от АО "НПК "Уралвагонзавод" (НПК "УВЗ", входящего в ГК "Ростех"). Решение об этом было принято на согласительных комиссиях в ходе обсуждения бюджета региона на 2024 год. Администрация Нижнего Тагила высказывала потребность в выделении субсидии в размере 1,7 млрд рублей для погашения долгов "Горэнерго-НТ" перед "Уралвагонзаводом". Этот долг связан с поставкой ресурсов от ТЭЦ, принадлежащей указанному предприятию. В настоящее время завод предъявляет требования о взыскании задолженности через суд.

"Горэнерго-НТ" объясняет данную ситуацию, в том числе, высокими потерями в энергосетях, что мешает достижению безубыточности. В 2024 году муниципалитет планировал выделить более 600 млн рублей на ремонт сетей в Дзержинском районе. Однако из-за сокращения финансирования в областном бюджете эти средства пока не выделены, сообщает "Правда УрФО".

Тем не менее, депутаты Заксобрания отмечают, что после согласительных комиссий Нижнему Тагилу на 2024 год будут предоставлены дополнительные средства в размере 6,8 млрд рублей на строительство социальных объектов и ЖКХ. Часть этих средств может быть направлена на погашение долгов и ремонт энергосетей в случае расширения полномочий и принятия соответствующего решения местной думы.