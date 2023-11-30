Pinterest и Snap за отказ локализовать данные россиян оштрафовал суд

Суд в районе Подмосковья вынес приговор пятерым участникам жестокого грабежа на даче, в результате которого погиб хозяин дома. По информации из Телеграм-канала регионального Управления Следственного комитета России, каждый из обвиняемых был приговорен к срокам от 9 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В декабре предыдущего года шестеро подозреваемых были арестованы по обвинению в убийстве москвича при попытке ограбления его дачи в деревне Ефимоново.
По результатам расследования было установлено, что эта же группа лиц совершила грабеж на данной даче в 2018 году и украла деньги в 2019 году. В процессе судебного разбирательства каждому из обвиняемых было признано виновным в совершении разбойного нападения, убийства и других преступлений. Один из сообщников получил отдельный приговор и был приговорен к 10 годам лишения свободы. Расследование продолжается в отношении других подозреваемых, сообщает "Ежедневные Новости Владивостока".
События, приведшие к гибели 65-летнего москвича 21 октября 2020 года, связаны с проникновением в его загородный дом. Нападавшие были маскированы и вооружены. Владелец дома сделал выстрел из травматического пистолета, но двое нападавших ответили огнем из ружья и пистолета, поразив его в живот. Мужчина скончался на месте происшествия. В рамках расследования были проведены экспертизы различных видов, подтвердившие вину обвиняемых.
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