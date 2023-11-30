Лучший способ инвестирования в 2024 году назвал аналитик Журавлёв

Руководитель аналитического отдела в "Ренессанс Банке" Павел Журавлёв представил облигации в качестве наилучшего варианта для инвестирования в следующем году, с учетом соотношения риска и доходности. Впрочем, он подчеркнул, что этот метод наиболее эффективен при краткосрочных инвестициях, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".

Эксперт отметил, что оптимальным стартовым вложением могут стать краткосрочные облигации Министерства финансов Российской Федерации. Другой вариант — размещение средств на банковских депозитах, однако следует учесть, что при досрочном изъятии средств возможна утрата процентного дохода.