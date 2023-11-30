Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
О снижении выдачи ипотеки в октябре почти на 20% сообщили в ЦБ
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:40

О снижении выдачи ипотеки в октябре почти на 20% сообщили в ЦБ

В октябре 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов (ИЖК) снизился на 19,4%, согласно информации, опубликованной на сайте Банка России. Тем не менее, в годовом исчислении они превысили показатели октября прошлого года в полтора раза. Кредитные организации предоставили 200,4 тыс. рублевых ИЖК на сумму 769,6 млрд рублей, что является уменьшением на 19,4% по сравнению с рекордными 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд рублей в сентябре.

По сравнению с октябрем 2022 года выдачи ИЖК увеличились более чем в 1,5 раза как по количеству, так и по объему. Эту информацию можно найти в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), опубликованном на сайте Центробанка. В октябре Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15%, что привело к росту рыночных ставок, включая ипотечные, сообщает ТАСС.

Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе увеличение первоначального взноса до 20% по льготным программам, спрос на ипотеку существенно не уменьшился, подчеркивается в документе. Эксперты ЦБ России указывают, что это связано с тем, что льготные программы остаются основным стимулом ипотечного кредитования, составляя 70,6% от общего объема ИЖК.

Хотя выдачи по программам с господдержкой ожидаемо сократились, они оставались на повышенном уровне, предоставив ИЖК на 543,1 млрд рублей в октябре (-17,4% за месяц). В итоге, в условиях повышенных процентных ставок, выдачи ипотеки на рыночных условиях в октябре уменьшились на четверть, достигнув 226,5 млрд рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, в ноябре сохраняется спрос на ипотеку с господдержкой, где только в первые три недели предоставлено ИЖК на сумму более 400 млрд рублей.

Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов физическим лицам в октябре снизилась до 31,6% (по сравнению с 37,1% в сентябре 2023 года). Общий объем рублевых кредитов физическим лицам в октябре составил 2,4 трлн рублей (в сравнении с 2,6 трлн рублей предыдущего месяца и 1,6 трлн рублей за год до этого).

Мир

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Могучий ветер вновь разорвал крупнейший флаг Украины, установленный на флагштоке в Киеве рядом с памятником "Родина-мать". Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Читать полностью
В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti.

Читать полностью

Общество

В марте 2024 года автомобили Lada с АКПП могут появиться у дилеров

В марте 2024 года автомобили Lada с АКПП могут появиться у дилеров

﻿Автоваз намерен начать поставки автомобилей Lada с автоматической коробкой передач в марте 2024 года, как сообщил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия-1".

Читать полностью
На 22% вырос объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья

На 22% вырос объем отгрузки товаров промышленных предприятий Подмосковья

﻿Промышленные предприятия Московской области за первые десять месяцев 2023 года успешно реализовали свою продукцию на сумму более 4,4 миллиарда рублей.

Читать полностью

Новости