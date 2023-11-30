О снижении выдачи ипотеки в октябре почти на 20% сообщили в ЦБ

В октябре 2023 года объем выдачи ипотечных кредитов (ИЖК) снизился на 19,4%, согласно информации, опубликованной на сайте Банка России. Тем не менее, в годовом исчислении они превысили показатели октября прошлого года в полтора раза. Кредитные организации предоставили 200,4 тыс. рублевых ИЖК на сумму 769,6 млрд рублей, что является уменьшением на 19,4% по сравнению с рекордными 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд рублей в сентябре.

По сравнению с октябрем 2022 года выдачи ИЖК увеличились более чем в 1,5 раза как по количеству, так и по объему. Эту информацию можно найти в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), опубликованном на сайте Центробанка. В октябре Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15%, что привело к росту рыночных ставок, включая ипотечные, сообщает ТАСС.

Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе увеличение первоначального взноса до 20% по льготным программам, спрос на ипотеку существенно не уменьшился, подчеркивается в документе. Эксперты ЦБ России указывают, что это связано с тем, что льготные программы остаются основным стимулом ипотечного кредитования, составляя 70,6% от общего объема ИЖК.

Хотя выдачи по программам с господдержкой ожидаемо сократились, они оставались на повышенном уровне, предоставив ИЖК на 543,1 млрд рублей в октябре (-17,4% за месяц). В итоге, в условиях повышенных процентных ставок, выдачи ипотеки на рыночных условиях в октябре уменьшились на четверть, достигнув 226,5 млрд рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, в ноябре сохраняется спрос на ипотеку с господдержкой, где только в первые три недели предоставлено ИЖК на сумму более 400 млрд рублей.

Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов физическим лицам в октябре снизилась до 31,6% (по сравнению с 37,1% в сентябре 2023 года). Общий объем рублевых кредитов физическим лицам в октябре составил 2,4 трлн рублей (в сравнении с 2,6 трлн рублей предыдущего месяца и 1,6 трлн рублей за год до этого).