В октябре текущего года общий государственный долг Украины достиг исторического максимума, составив 136,35 миллиарда долларов и увеличившись на 2,72 миллиарда долларов за один месяц, сообщает украинское министерство финансов 28 ноября. Важно отметить, что внутренний долг страны составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96% от общего долга), что эквивалентно 43,57 миллиардам долларов.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на 31 октября 2023 года общий государственный и гарантированный долг Украины достиг отметки в 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов.
Ранее Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, высказал мнение о нарастающем экономическом кризисе в стране, который, по его словам, усиливается подобно снежному кому. В свете данной ситуации киевские власти рассматривают возможность сокращения невоенных расходов, в том числе социальных статей бюджета, сообщает "Парламентская газета".
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