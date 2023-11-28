Не признал свою вину в вымогательстве у коллег бывший топ-менеджер Merlion

Бывший руководитель компании Merlion Вячеслав Симоненко отрицает свою вину в обвинениях в вымогательстве и других преступлениях. Как сообщает корреспондент из Хорошевского суда, где рассматривается его дело, Симоненко заявил: "Я не признаю свою вину, утверждаю, что мои показания были правдивыми. Кроме того, физически я не мог участвовать в вымогательстве, так как в период описанных в материалах дела событий меня не было в Москве".
Симоненко был арестован и обвинен в предоставлении заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По версии обвинения, он являлся членом преступного сообщества, организованного Виталием Качуром и его сыном Кириллом Качуром, бывшим сотрудником Следственного комитета. Прокуратура утверждает, что данное сообщество фабриковало уголовные дела против топ-менеджеров коммерческих компаний, требуя деньги за их прекращение.
Среди потерпевших по делу признаны бывший вице-президент компании "Евросеть" Борис Левин, а также совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Их обвиняли в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко. Защита настаивает на том, что обвиняемые стали жертвами клеветы со стороны Симоненко.
Ранее бывший адвокат Вадим Лялин был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за хищение денег у совладельцев Merlion. Согласно следствию, Лялин и другие фигуранты дела предприняли попытку рейдерского захвата коммерческих фирм, сообщает ТАСС.
Бывший следователь Следственного комитета, Алексей Неснов, объявлен в розыск по этому делу за содействие Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion. Также под стражу были отправлены экс-глава Хорошевского отдела Главного следственного управления СК по Москве Рустам Юсупов, его бывший заместитель Сергей Ромодановский и бывший следователь СК Андрей Жирютин.
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