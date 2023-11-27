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За выдачу биометрического загранпаспорта пошлина вырастет на 20% с 1 июля 2024 года
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  • Опубликована сегодня в 20:52

За выдачу биометрического загранпаспорта пошлина вырастет на 20% с 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивший с 1 июля 2024 года размер госпошлины за получение биометрического заграничного паспорта с 5 до 6 тысяч рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, госпошлина за выдачу биометрического заграничного паспорта увеличится на 20%, достигнув отметки в 6 тысяч рублей, начиная с 1 июля 2024 года. Плата за оформление документа для детей до 14 лет также увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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