Россияне узнали, что известно о минимальном размере оплаты труда

27 ноября текущего года президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год, устанавливая его в уровне 19 242 рублей. Согласно новому законодательству, начиная с 2024 года, МРОТ будет увеличен на 18,5%, по сравнению с текущим уровнем в 16 242 рубля, действующим в 2023 году. МРОТ представляет собой минимальную сумму оплаты труда для граждан России до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Работодатель не вправе устанавливать зарплату ниже этого уровня, так как за нарушение этого правила предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность, сообщает ТАСС.

МРОТ также оказывает влияние на расчет больничного, пособия по беременности и родам, а также других социальных выплат. Важно отметить, что размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения и является единым для всей страны. Тем не менее, субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать свои собственные уровни минимальной зарплаты на региональном уровне, при условии, что они не будут ниже установленного федерального уровня. За период с 2000 года размер минимальной оплаты труда в России был изменен 25 раз, включая предстоящее повышение с 1 января 2024 года.