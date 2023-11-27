Россиянам рассказал как МРОТ вырастет в России в 2024 году

27 ноября текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год, устанавливая его на уровне 19 242 рублей.

МРОТ представляет собой установленную сумму, служащую инструментом регулирования оплаты труда. Работодатель не вправе установить заработную плату ниже уровня МРОТ для сотрудника, выполнившего полную норму рабочего времени в течение месяца в рамках своих трудовых обязанностей. Минимальный размер оплаты труда обеспечивается Конституцией Российской Федерации. Кроме зарплаты, МРОТ влияет на расчеты по больничным, пособиям по беременности и родам, а также другим социальным выплатам.

МРОТ рассчитывается таким образом, чтобы не опускаться ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и оставался единым для всей страны. В регионах Российской Федерации может устанавливаться собственный уровень минимальной зарплаты, но он не должен быть ниже федерального. В северных регионах применяются районные коэффициенты и процентные надбавки, сообщает ТАСС.

Законодательство предусматривает ежегодное повышение МРОТ в России. С 2018 года МРОТ сравнивают с прожиточным минимумом для трудоспособного населения, устанавливая его на уровне 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. С 2021 года методика расчетов изменилась, и МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты, подсчитываемой Росстатом. Сумма МРОТ устанавливается как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.

В 2022 году были введены временные меры, приостанавливающие действующую методику расчета МРОТ для более оперативной реакции на текущую ситуацию. В этом контексте в 2022 году МРОТ увеличивался дважды: с 1 января и с 1 июня. С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ повышены на 10%. С начала января 2023 года МРОТ проиндексирован на 6,3%, достигнув отметки в 16 242 рубля.

С 1 января 2024 года МРОТ снова увеличится и составит 19 242 рубля. С 2025 года минимальный размер оплаты труда будет вновь рассчитываться от медианной зарплаты.