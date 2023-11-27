На благоустройство направят около 1,2 млрд рублей в Вологодской области в 2024 году

Правительство Вологодской области планирует использовать средства в размере 1,2 миллиарда рублей в 2024 году для улучшения благоустройства территорий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", как сообщает пресс-служба губернатора области. Георгий Филимонов, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области, отметил, что в планах на 2024 год включено благоустройство 179 территорий, включая 139 дворов и 40 общественных мест. Заявленная сумма в 1,2 миллиарда рублей будет направлена на эти работы.

"Мы планируем провести работы по благоустройству территорий в городах Вологодчины в 2024 году. Это включает в себя 179 территорий, в том числе 139 дворов и 40 общественных площадей. Для этого выделено 1,2 миллиарда рублей", — сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Он также отметил, что адреса территорий на 2024 год уже определены, и в настоящее время ведется разработка проектной и сметной документации, а также проводятся конкурсные процедуры для выбора подрядчиков, сообщает ТАСС.

Эти средства будут направлены на улучшение общественных мест и дворов в городах Вологда и Череповец, а также практически во всех других муниципалитетах области. Заместитель губернатора Татьяна Голыгина ранее отметила, что национальный проект "Жилье и городская среда" является одним из самых капиталоемких в регионе наряду с проектом "Безопасные качественные дороги". На 2024 год на весь проект "Жилье и городская среда" выделено 3,6 миллиарда рублей, из которых более 2,4 миллиарда рублей будут направлены на переселение жильцов из аварийных домов. В 2022 году на этот проект было выделено 2,7 миллиарда рублей.