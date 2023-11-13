Илон Маск может выступить на международной конференции "Сбера" по ИИ

Илон Маск планирует принять участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey в качестве спикера.
Согласно данным портала, участие Маска может быть связано с недавним объявлением о нейросети Grok, разработанной компанией xAI, которой владеет предприниматель. Тем не менее, в сообщении не указано, в какой форме Маск выступит на конференции, сообщает ТАСС.
На данный момент бизнесмен не подтвердил свое участие в мероприятии. Восьмая международная конференция AI Journey 2023, посвященная науке и последним разработкам в области ИИ, пройдет с 22 по 24 ноября, привлекая ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие охватит темы роли ИИ в реализации государственных инициатив, его влияния на развитие бизнеса, а также стремится популяризировать технологии среди молодежи.
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