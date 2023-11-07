Греф отметил, что в России началось снижение темпов инфляции

Аналитики Сбербанка отмечают замедление инфляции в России в конце октября — начале ноября, заявил журналистам глава Сбера Герман Греф.

"Мы видим на конец октября и начало ноября замедление инфляции уже. Если инфляция будет замедляться, то Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации, и темпы кредитования будут восстанавливаться", — сказал он.

Ранее глава госбанка отмечал, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшие полгода.

Банк России перешел к повышению ключевой ставки в июле, подняв ее в июле до 8,5% годовых, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, а в октябре — до 15%.