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Каца оштрафовали на 50 тыс. рублей за отчет о работе иноагента
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  • Опубликована сегодня в 11:14

Каца оштрафовали на 50 тыс. рублей за отчет о работе иноагента

Хорошевский суд Москвы наложил штраф на Максима Каца, который был признан в России иноагентом, за нарушение правил предоставления отчетности об иностранной агентурной деятельности. Эту информацию предоставила пресс-служба суда.

Согласно заявлению пресс-службы, суд признал Максима Каца виновным в нарушении части 2 статьи 19.34 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, которая касается непредоставления или несвоевременного предоставления уполномоченным органам информации, предусмотренной законодательством России для иностранных агентов. Кацу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В конце августа, Басманный суд Москвы вынес приговор Максиму Кацу в его отсутствие, приговарив к восьми годам тюремного заключения по делу, связанному с распространением дезинформации о российской армии.

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