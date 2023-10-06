Счета бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова более, чем на $460 млн, арестованы

Суд на Украине принял решение о заморозке средств на счетах трех российских предпринимателей — Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, на общую сумму свыше 17 миллиардов гривен (более 460 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По информации, предоставленной Службой безопасности, суд ограничил доступ к корпоративным активам и правам данных российских олигархов в Украине. Всего арестованы активы 20 компаний и финансово-кредитных учреждений с общей стоимостью, превышающей 17 миллиардов гривен, сообщает ТАСС.

Ранее в сентябре СБУ предъявила обвинения Михаилу Фридману в финансировании специальной военной операции РФ. Также ему вменяется в обвинение распространение продовольствия, одежды и других товаров для российских военных. По данным СБУ, страховые компании, связанные с бизнесменом, оказывали услуги по страхованию военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.