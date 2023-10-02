Компании из "недружественных стран" получают миллиардные доходы в Нижегородской области

После наложения санкций на Россию, множество компаний из "недружественных стран" решили продать или закрыть свой бизнес в Нижегородской области. Однако существуют предприятия, которые продолжают свою деятельность. Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, какие это компании, кто является их владельцами и какова их выручка.

Для поиска иностранных активов в Нижегородской области NewsNN использовал базу данных "СПАРК-Интерфакс" и выявил 29 компаний с высокой выручкой. В топ-5 крупнейших предприятий входят:

АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (100% акций принадлежит STADA Arzneimittel AG, Германия) с выручкой в 2021 году в размере 52 миллиарда рублей. ООО "Юнилин" (100% принадлежит Mohawk United International B. V., Норвегия) с выручкой в 2022 году в размере 6,9 миллиарда рублей. ООО "ННПП" и ООО "ННПП — 2" (92,5% принадлежат Rbpi AS, Норвегия) с совокупной выручкой в 2022 году в размере 6,1 миллиарда рублей. "Язаки-Волга" (100% принадлежит YAZAKI CORPORATION, Япония) с выручкой в 2022 году в размере 5,2 миллиарда рублей. ООО "Посуда" (100% принадлежит Sisecam Investment B. V., Нидерланды) с выручкой в 2022 году в размере 4,9 миллиарда рублей.

Эти предприятия занимаются производством фармацевтических препаратов, автозапчастей, фанеры, стекла, а также разведением свиней. Также, высокую выручку в 2021 году показали производители пластмассы и картона, такие как ООО "Берикап" и ООО "Ондулин-строительные материалы", принадлежащие Германии и Франции соответственно, сообщает NewsNN.

Большинство иностранных компаний, работающих в Нижегородской области, принадлежит немцам. Предприятия из Германии владеют как минимум 15 организациями. Французы, норвежцы и предприниматели из Люксембурга также активно участвуют в местной экономике. Они занимаются производством комплектующих для автомобилей, оборудования, стройматериалов и разработкой программного обеспечения.

Эксперты считают, что европейские компании смогли остаться в Нижегородской области, так как не все они попали под санкции, и они стремятся получать высокую прибыль благодаря отсутствию конкуренции в некоторых сферах. Правительство России также не объявило тотальную войну зарубежным инвесторам, что позволяет им развивать свой бизнес в регионе.