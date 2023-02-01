ВСУ выпустили несколько залпов из системы HIMARS, в результате чего погиб священник, одна монахиня получила тяжелые ранения.

"Вчера обстреляли монастырь в Никольском. Обстрел велся из HIMARS. Погиб священник. Попадание произошло в сестринский корпус. У одной из монахинь тяжелейшее ранение, за ее жизнь борются врачи", — сказал собеседник ТАСС.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское расположен вблизи Угледара, за который идут бои.