АвтоВАЗ планирует оснастить автомобили Lada системами автопилота, сотрудничая в этом направлении с НАМИ и другими компаниями. Разработка беспилотных систем будет интегрирована в автомобили высоких классов C и D, которые компания намерена выпускать до 2030 года.
Эти системы включают элементы ADAS, которые лучше адаптированы для машин более высокого класса. Предполагается, что автономные технологии будут использоваться всё более активно. Кроме того, НАМИ уже использует модели Lada для разработки и тестирования беспилотных систем, сообщает Motor.
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