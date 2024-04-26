Эксперт из "Спортмастер PRO" Евгений Самофатов рекомендует футболистам выбирать экипировку из синтетических материалов с технологиями для отвода влаги, такими как MOVI-tex wick у Demix, DryCELL у Puma, Hydro Way Protection у Kappa, и Dri-FIT у Nike. Это поможет сохранять комфорт при игре на открытом воздухе в переменчивую весеннюю погоду.
В более холодные дни Самофатов советует носить лонгсливы и компрессионные шорты или тайтсы для дополнительной защиты и поддержки, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Menkir-tibeb (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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