В Британии набирают обороты протесты, направленные против монархии. Одной из главных причин являются недавно выявленные факты, связывающие королевскую семью с торговлей рабами в далеком прошлом.

Несмотря на то, что нынешний король Карл III впервые выступил за проведение расследования причастности британских монархов к работорговле, это не остановило рост протестов. Сегодня на улицах Йорка Карла и его супругу встретили плакатами с надписью "Не мой король".