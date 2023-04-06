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  • Опубликована сегодня в 18:24

Не мой король: В Британии начались протесты против монархии

В Британии набирают обороты протесты, направленные против монархии. Одной из главных причин являются недавно выявленные факты, связывающие королевскую семью с торговлей рабами в далеком прошлом.

Несмотря на то, что нынешний король Карл III впервые выступил за проведение расследования причастности британских монархов к работорговле, это не остановило рост протестов. Сегодня на улицах Йорка Карла и его супругу встретили плакатами с надписью "Не мой король".

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