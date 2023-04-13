Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

По его словам, растительные напитки состоят в основном из воды и муки. Для их приготовления орехи, злаки или бобовые измельчают, вымачивают, смешивают с водой и достигают нужной консистенции. В результате такие напитки внешне могут быть похожи на обычное молоко, а некоторые даже имеют схожий вкус. Однако, на самом деле, это совершенно разные продукты.

"Растительное молоко нельзя рассматривать как полноценную замену обычному молоку. Молоко животного происхождения является одним из наиболее ценных продуктов с точки зрения состава. Например, в 100 г цельного коровьего молока содержится 3,33 г белка и 129 мг кальция, а также йод, витамины В2 и В12, фосфор и калий, которые необходимы для здоровья сердца, сосудов и нервной системы", - пояснил эксперт в области ЗОЖ.