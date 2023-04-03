Из-за избытка необработанного молока и снижения спроса на готовые молочные продукты среди россиян, производители начали отменять контракты с поставщиками сырья. Об этом пишет "Коммерсант".

Предполагается, что производители творога, сметаны, йогуртов и сыров смогут договориться с поставщиками о снижении закупочных цен. Стоимость сырого молока, которое получает государственную субсидию на производство, выросла на 13% в этом году, достигнув исторического максимума.

В России производство сырого молока является одной из основных отраслей животноводства. Она занимает значительную часть рынка молочной продукции и является важным источником дохода для многих фермерских хозяйств.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году в России произведено 31,6 миллиона тонн сырого молока. Крупнейшие производители молока находятся в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Производство молока осуществляется как на крупных фермах, так и на мелких сельскохозяйственных угодьях.