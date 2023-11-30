Золотой крот найден в Южной Африки

Ученые вновь обнаружили золотого крота, который считался потерянным с 1936 года. Вид считался вымершим, но новые методы, включая анализ экологической ДНК и собак-ищеек, позволили ученым выйти на след животного.

Золотой крот Де Винтона обитает в песчаных дюнах Южной Африки, а его золотой окрас и уникальные адаптации делают его неуловимым для исследователей. Результаты исследования опубликованы в журнале Biodiversity And Conservation, где отмечается, что вид все еще существует, сообщает TechInsider.