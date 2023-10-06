Бывший глава "Нафтогаза" Кобылев объявил о своем назначении советником президента Молдовы

Бывший председатель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев объявил о своем новом статусе в качестве советника президента Молдавии Майи Санду и о его занятии вопросами энергетической безопасности. Это заявление было сделано в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), который продлил меру пресечения для Коболева на один месяц по его обязательствам.

Коболев выразил недовольство перед судьей, утверждая, что его текущие обязательства серьезно ограничивают его способность выполнять задачи по обеспечению энергетической безопасности Украины и некоторых европейских стран. Он также уточнил, что его роль советника президента Молдовы помогает этой стране завершить аудит своих долгов перед "Газпромом", сообщает ТАСС.

Защитная сторона также запросила отмену обязательств, утверждая, что они серьезно ограничивают права и свободы Андрея Коболева в его профессиональной деятельности, передвижении и помощи другим странам в соответствии с его квалификацией.

ВАКС принял решение о том, что Коболев должен соблюдать свои обязательства в течение еще одного месяца, таких как явка по требованию следователя и прокурора, уведомление о смене места жительства, воздержание от контактов с определенными лицами и сдача заграничных паспортов на хранение. В то же время одно из обязательств, касающееся выезда за пределы страны без разрешения, было отменено ВАКС. Тем не менее, Коболев не может выехать за границу, так как все его заграничные счета были заблокированы, и на них наложен арест на время проведения следствия.