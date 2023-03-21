Глава МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

Молдавского языка, по словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, никогда не существовало: на самом деле, он является искусственной конструкцией, созданной Советским Союзом. Однако такой шаг явялется историческим моментом для Молдавии.
"Румыния приветствовала этот очень важный шаг, потому что он [язык] восстанавливает историческую правду о названии официального языка в Молдавии и, в то же время, является признаком зрелости молдавского общества и его приверженности европейским ценностям"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала решение парламента, сказав так: "Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот".
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