Главы министерств иностранных дел стран альянса просят о дополнительной финансовой и политической помощи Молдавии. Об этом заявил заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчи Джоанэ.
По его словам, НАТО готово идти настолько далеко в своих отношениях с Молдавией, насколько Кишинев готов к этому.
"Наши министры иностранных дел подчеркивали необходимость дополнительной практической, финансовой и политической поддержки для Республики Молдова и других партнеров, которые оказываются под растущим давлением со стороны Российской Федерации", - отметил Джоанэ, передает ТАСС.
Военный чиновник подчеркнул, что отношения с Молдавией находятся в центре внимания альянса, и Молдавия является партнером НАТО на протяжении нескольких десятилетий.
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