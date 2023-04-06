Главы министерств иностранных дел стран альянса просят о дополнительной финансовой и политической помощи Молдавии. Об этом заявил заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчи Джоанэ.

По его словам, НАТО готово идти настолько далеко в своих отношениях с Молдавией, насколько Кишинев готов к этому.

"Наши министры иностранных дел подчеркивали необходимость дополнительной практической, финансовой и политической поддержки для Республики Молдова и других партнеров, которые оказываются под растущим давлением со стороны Российской Федерации", - отметил Джоанэ, передает ТАСС.

Военный чиновник подчеркнул, что отношения с Молдавией находятся в центре внимания альянса, и Молдавия является партнером НАТО на протяжении нескольких десятилетий.