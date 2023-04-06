Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:22

НАТО: Главы МИД членов альянса просят о дополнительной финансовой и политической помощи Молдавии

Главы министерств иностранных дел стран альянса просят о дополнительной финансовой и политической помощи Молдавии. Об этом заявил заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчи Джоанэ.

По его словам, НАТО готово идти настолько далеко в своих отношениях с Молдавией, насколько Кишинев готов к этому.

"Наши министры иностранных дел подчеркивали необходимость дополнительной практической, финансовой и политической поддержки для Республики Молдова и других партнеров, которые оказываются под растущим давлением со стороны Российской Федерации", - отметил Джоанэ, передает ТАСС.

Военный чиновник подчеркнул, что отношения с Молдавией находятся в центре внимания альянса, и Молдавия является партнером НАТО на протяжении нескольких десятилетий.

Мир

Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.

Читать полностью

Сибига: Киев готов обсуждать с Россией принадлежность Крыма

Но при определенных условиях

Читать полностью

Общество

"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия

Читать полностью

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой

Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей

Читать полностью

Новости